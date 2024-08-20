Bucchioni: "La squadra è incompleta, se va via Amrabat servono almeno altri 2 centrocampisti forti"

Il giornalista Bucchioni ha parlato al Pentasport della situazione in casa Fiorentina, soffermandosi sulla necessità di completare la squadra

Enzo Bucchioni è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, parlando di numerosi temi caldi in casa viola. Queste le sue parole:

Su Gudmundsson: “Giocatore che abbiamo aspettato molto, ha caratteristiche interessanti. La società sa che è adatto alla Fiorentina, sa fare tutto, assist, gol, si muove di continuo e offre più soluzioni dal punto di vista tattico. Con queste capacità è utile, prezioso, nel campionato italiano faccio fatica a trovare giocatori simili a Gudmundsson. Questa squadra va aspettata dopo la sosta, lì vedremo una squadra fatta e pronta anche dal punto di vista fisico.”

Sul centrocampo: “Andava completato sicuramente prima, è il reparto più importante e ha sofferto molto a Parma, adesso manca pochissimo e siamo ancora legati a “Amrabat resta o no?”. Sicuramente andrà preso un giocatore, se va via Sofyan anche due, la Fiorentina per lui chiede sui 18 milioni. La Fiorentina ha bisogno di un numero 8 alla De Sisti, ma comunque non rimpiango nessuno dei giocatori che sono andati via. Io voglio vedere giocatori superiori a centrocampo, per adesso non ci sono e quindi me li aspetto.”

Sui soldi da investire: “La squadra è incompleta, non so se verranno investiti i soldi della cessione di Nico Gonzalez. Se non sarà fatto, consegneremo all’allenatore una squadra monca, con un centrocampo e una difesa non all’altezza. I giocatori devono arrivare, quindi in qualche modo dovrai spendere, mi interessa solo che la squadra venga finita con giocatori all’altezza delle ambizioni dichiarate.”

Sulla situazione di Nico: “Forse meglio liberarsi di giocatori che non vogliono stare qui e che a 3 giorni dalla finale trovi a fare le ore piccole. Per me da lì è indifendibile, se poi lui aveva manifestato l’interesse di andare via già a gennaio, è inutile metterlo in tribuna e usare il pugno duro, la società deve trovare un compromesso. In Serie A adesso ci sono tanti casi, vedi Koopmeiners, Lookman, Osimhen.”

Su Retegui: "La tifoseria non lo voleva, lo valutava come un bidone. Adesso, fa due gol con l'Atalanta e la gente si lamenta. Io faccio fatica a capire questo, così come faccio fatica a dire oggi se la squadra è migliore o peggiore. Chiaramente, se non si prende nessuno siamo peggio dell'anno scorso."

IL VERDETTO DEL GIUDICE SPORTIVO

https://www.labaroviola.com/il-giudice-sportivo-punisce-prade-ammonito-con-diffida-per-atteggiamento-aggressivo-con-uno-steward/264742/