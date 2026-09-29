Bucchioni: "La gestione di Kayode è stata sbagliata, la Fiorentina ha perso un patrimonio"

Il giornalista ha parlato di Kayode reduce da una grande gara in Nazionale

A Radio Bruno Enzo Bucchioni ha parlato anche di altri temi come Kayode: "Non è accettabile averlo dato via così a cuor leggero, la gestione di Kayode è stata sbagliata da parte di Pradé e Ferrari. Menomale che Ferrari non se ne occupa più di queste cose e fa altro, ma questi hanno dato un potere enorme a Palladino che ha deciso di farlo fuori, infatti non ha giocato per mesi. Non va bene perché abbiamo perso un patrimonio enorme, bisognava dire a Palladino che lo doveva allenare e far giocare."

Prosegue: "Quest'anno è successo il contrario perché Grosso non voleva Mastantuono e infatti Paratici ha tagliato subito il tecnico. Poi è chiaro l'errore di Paratici resta perché non ha capito cosa voleva fare Grosso e non si sono parlati."

Su Dodò: "Si tratta di un buon giocatore, mi auguro possa essere reintegrato perché ci serve. Un terzino come lui non è male poi ha sbagliato i comportamenti, ma mi auguro si possa trovare un accordo per un anno per non perderlo a zero perché sennò lo dovevi cedere in estate a ogni costo."