Bucchioni: "La Fiorentina torna a trattare con Gattuso, si vuole giocare d'anticipo sulla Lazio"

Bucchioni parla della trattativa della Fiorentina con Gattuso

A Radio Bruno ha parlato il giornalista Enzo Bucchioni:

"Gattuso? Ieri mi hanno detto che si riprende a trattare con Rino. Rocco lo vuole fortemente e già da tempo, il primo contatto risale addirittura a gennaio nel famoso 6-0. Anzi, ancor prima, torniamo al 2019 quando lo contattò ma lui aveva già dato la parola a De Laurentiis. La Fiorentina cerca di giocare d'anticipo con la Lazio che non ha ancora discusso il futuro di Inzaghi"

IL PUNTO DI PEDULLA' SU GATTUSO

https://www.labaroviola.com/pedulla-la-fiorentina-provera-a-convincere-gattuso-tutto-il-resto-in-secondo-piano/141047/