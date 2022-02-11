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Bucchioni: "La Fiorentina ha vinto anche grazie alla scarsa fame dell'Atalanta. Gioco viola più fluido"

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato della vittoria della Fiorentina di ieri che ha portato la squadra viola in semifinale di Coppa Italia

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 febbraio 2022 13:41
Bucchioni: "La Fiorentina ha vinto anche grazie alla scarsa fame dell'Atalanta. Gioco viola più fluido" -
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Firenze, stadio A.Franchi, 05.02.2022, Fiorentina-Lazio, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno ha parlato il giornalista Enzo Bucchioni: "Sono molto contento per la vittoria di ieri, erano giorni che dicevo che c'era troppo disfattismo e dovevamo essere maggiormente ottimisti. Italiano sta lavorando bene e mettendo una pezza a tutti i problemi. Nella vittoria a Bergamo la Fiorentina è stata un po' agevolata anche dall'Atalanta che mi sembra un po' a fine ciclo e non ha una grande fame. Rispetto ai neroazzurri abbiamo più fluidità di gioco, cambiamo molto gioco, ci sovrapponiamo... La compagine atalantina si è affidata solamente alla giocate di Boga".

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