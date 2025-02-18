Bucchioni: "La Fiorentina ha sempre giocato male quest'anno, non ha una sua identità"

Il noto giornalista e direttore di Italia 7 ha parlato di vari temi legati al mondo viola alla luce della sconfitta col Como

A Radio Bruno è intervenuto il noto giornalista e direttore di Italia 7 Enzo Bucchioni che ha commentato la situazione viola dopo il crollo con il Como: "La Fiorentina non ha mai convinto quest'anno pienamente, ha vinto 8 partite di fila ma facendone poche bene, mi ricordo il successo di Lecce ed in casa con la Roma, poi il resto non è niente di speciale. La Fiorentina non ha una sua identità, ha sempre giocato sull'avversario senza imporre un suo gioco caratteristico. Ha dilapidato un patrimonio di punti veramente importante perché avevi 15 punti sulla Roma e ora ce l'hai lì così come il Milan e il Bologna che ti possono sorpassare in un attimo."

Su Pradé: "Quando la Fiorentina va male, si sente di più e mi piace poco perché prima non si comportava così, non so se magari sta mandando dei messaggi a qualcuno in particolare. Resta una strategia sbagliata perché devi andare negli spogliatoi e fare le cose nel privato se vuoi risolvere dei problemi con qualcuno."

Sulla formazione di domenica: "Palladino ha creato un caos totale domenica perché la Fiorentina era messa malissimo in campo con Zaniolo che non può fare l'attaccante poi c'era Fagioli posizionato in un posto che non è il suo, Folorunsho non è un'ala e la coppia dei centrocampisti era di una lentezza assoluta visto che Cataldi e Mandragora insieme non vanno perché non hanno gamba. La Fiorentina gioca sempre così proprio perché non ha un'identità, ormai siamo a marzo e non possiamo aspettarci altro."

Su Gudmundsson: "Lo dobbiamo conoscere, bisogna capire che ragazzo sia, cosa ha nella testa e aiutarlo a riprendersi perché in estate dovremo decidere se riscattarlo e adesso è difficile essere propensi a questo. Lo vedo troppo leggero, anche domenica è uscito dopo una culata, non scherziamo. Capisco i problemi muscolari, ma tutte queste assenze per febbre o altri motivi futili, mi fanno pensare che non sia tranquillo e che non voglia stare qui. Va recuperato, bisogna parlarci perché ha un carattere particolare."