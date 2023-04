Bucchioni: “La Fiorentina deve arrivare ottava perchè la Juventus quasi sicuramente verrà esclusa”

Enzo Bucchioni ha parlato del momento attuale della Fiorentina tra possibili mosse di mercato e la situazione in campionato:

Sul mercato credo che sul mercato devi andare su un play, alla Torreira o alla Pizarro, quel giocatore che nei momenti di gestione deve saper gestire la palla. Contro il Lech Poznan hai pensato di più a criticare l’arbitro, si pensava più a protestare contro l’arbitro che alla partita. L’arbitro era scarso, ma non devi farti condizionare dall’avversario. Terracciano è un buon portiere ma una delle prime cose da fare è comprare un portiere di primissimo livello. Terracciano grazie, ma serve un portiere di livello assoluto come è sempre stato nella storia della Fiorentina, lo sanno anche nella società che lo scorso anno voleva prendere Vicario.

La Fiorentina deve arrivare tra le prime 7/8 in campionato perchè quello è il suo valore, in questo momento si hanno 5 punti in meno rispetto alla scorsa stagione ma è normale perchè giocare ogni 3 giorni comporta una dispendio di energie molto alto che ti fa perdere dei punti. Per questo motivo Gasperini ha fatto i complimenti a Italiano dopo Fiorentina-Atalanta perchè negli anni scorsi l’Atalanta ha avuto questa difficoltà non riuscendo sempre a farcela. La Juventus avrà altri punti di penalizzazione, si parla di 9 punti e se qualcuno dice che la squadra bianconera sarà fuori dalle coppe il prossimo anno sbaglia quasi zero in quello che dice. L’obiettivo deve essere arrivare all’ottavo posto sperando poi nella squalifica della Juventus”

IL RETROSCENA DI SACCHI