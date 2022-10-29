Bucchioni: "Kouamé sta avendo la sua rivincita. Tutto lo spogliatoio viola dovrebbe imitarlo"
Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato anche di Christian Kouamé, protagonista assoluto di questo avvio di stagione della Fiorentina: "L’anno scorso tutta la...
Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato anche di Christian Kouamé, protagonista assoluto di questo avvio di stagione della Fiorentina: "L’anno scorso tutta la squadra era come Kouamè. Dei giocatori che scendevano in campo con positività e voglia di giocare. Christian deve essere imitato nello spogliatoio, sta avendo la sua rivincita dimostrando che a certi livelli ci può stare”.
ITALIANO: “SE VOGLIAMO AVERE MENTALITÀ VINCENTE DOBBIAMO PUNTARE A VINCERE LE PROSSIME 4 PARTITE”
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