Bucchioni: “Kean è amato come pochi a Firenze, se andasse via non so se troverebbe lo stesso sentimento”

A Radio Bruno ha parlato Enzo Bucchioni che si è soffermato su vari temi legati al mondo Fiorentina iniziando con Pioli: “La sua scelta è razionale perché non ci si poteva permettere di sbagliare l’allenatore come l’anno scorso, adesso hai preso qualcuno in grado di dare ad una squadra come la Fiorentina una certa personalità ed un gioco che Palladino non ha mai dato. Finalmente è arrivato un allenatore pronto che a Milano ha fatto benissimo e che è cresciuto tanto rispetto alla prima esperienza a Firenze. Mi piace il mercato che la Fiorentina sta impostando e sono sicuro che verrà fuori una squadra perfetta per il suo gioco con dei centrocampisti fisici capaci di andare negli spazi con qualità.”

Prosegue: “La Fiorentina cerca anche un difensore perché non c’è un giocatore di piede in grado di creare gioco come vuole Pioli. Non pensiamo di giocare passivi come l’anno scorso perché Pioli fa salire la difesa e devi essere bravo a leggere il gioco e a coprire gli spazi a dovere, oltre a saper correre indietro in fase di non possesso.”

Su Kean: “Una decisione definitiva non è stata presa perché sennò sarebbe già stato detto. Ho parlato con chi conosce Kean e mi hanno detto che deve regnare l’ottimismo e che ci sono probabilità che rimanga. Ci sta pensando perché deve decidere cosa fare della sua carriera e sta ascoltando quello che arriva, quello che è sicuro è che qui lui è amato come pochi e non so se troverà altrove quest’affetto.”