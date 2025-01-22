Bucchioni: "Italiano aveva pensato anche di dimettersi alla Fiorentina. Con lui 3 finali e 6 semifinali"

Vincenzo Italiano sta facendo grandi cose sulla panchina del Bologna, quando era alla Fiorentina veniva criticato. Il parere di Bucchioni

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato delle critiche ricevute da Italiano a Firenze, queste le sue parole a Radio Sportiva:

"Lo scorso anno, almeno la metà dei tifosi della Fiorentina criticava duramente un allenatore come Italiano, nonostante avesse portato la squadra a giocare 3 finali e 6 semifinali, proponendo un calcio spettacolare e ottenendo risultati che a Firenze mancavano dagli anni ’60. Addirittura, c'era chi, da dietro la panchina, non aspettava altro che attaccarlo, al punto che, ad un certo momento, lui stesso aveva pensato di dimettersi, per poi andarsene davvero. Francamente, non capisco quale logica ci sia dietro tutto questo: non sarà Guardiola, ma ovunque sia andato ha fatto crescere sia la squadra che i giocatori.

Quello che sta facendo oggi al Bologna è semplicemente straordinario, soprattutto considerando che la squadra ha perso tre dei suoi calciatori più importanti: Calafiori, Zirkzee e Saelemaekers. E poi c’è Ferguson, che è rimasto fuori per infortunio fino a un mese fa ed era uno dei pilastri della squadra. È vero, ha perso tre finali, ma è arrivato a giocarle… e invece no, viene criticato e scaricato come se fosse qualcosa da gettare via insieme alla piena dell’Arno."

LA FIORENTINA ASPETTA PER MAN, CI SONO OBIETTIVI NASCOSTI?

https://www.labaroviola.com/la-fiorentina-sta-prendendo-tempo-per-man-ce-qualche-obbiettivo-di-mercato-nascosto/285814/