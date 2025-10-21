Bucchioni: “In campionato la Fiorentina non ha più ambizioni, ma non si può cacciare Pioli”

A Radio Bruno è intervenuto il giornalista Enzo Bucchioni per parlare della Fiorentina in grande crisi: “Questa squadra ha difficoltà enormi, ma hai preso un allenatore esperto con un investimento grosso, quindi lo devi aspettare perché lo paghi tanto e io non posso credere che Pioli sia questo. Chiaramente il campionato è finito e non lotterai per l’Europa o per la Champions perché sono tutte lontane ormai. In più, non credete che cambiando l’allenatore tutto si risolva.”

Su Pioli: “Lo avevo visto al Milan e si era evoluto tanto, era diventato un grande tecnico perché ha portato il club ad altissimi livelli senza avere una proprietà forte. Ha vinto lo Scudetto e poi ha ottenuto dei traguardi unici che mi hanno portato a credere che potesse essere l’uomo giusto per noi e aspetto ancora di vedere qualcosa perché bisogna tirarsi fuori presto da quella zona perché i giocatori hanno paura visto che non sanno mettere in pratica la proposta.”

Sul centrocampo: “Alla Fiorentina mancano dei giocatori come Cataldi che non è stato riscattato senza motivo, era colui in grado di collegare la difesa ed ora ti manca chi fa quel lavoro e spero lo faccia Fagioli che è migliorato. Sono d’accordo con l’esclusione di Gudmundsson e con mettere un centrocampo folto tipo Palladino perché questa squadra deve fare quel calcio lì.”

Sulla Fiorentina: “Questa squadra andava costruita meglio, il mio plus era Pioli perché credevo potesse costruire un bel telaio con dei giovani interessanti e dei giocatori di talento. Non ho capito perché la Fiorentina non ha esterni visto che servono per creare superiorità numerica e al Milan li usava spesso, in più non ha elementi per fare il suo gioco perché questi difensori non sono adatti a lui così come i centrocampisti.”