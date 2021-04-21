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Bucchioni: "Il ritorno di Corvino non avrebbe senso"

Bucchioni ha parlato dell'ex direttore della Fiorentina, Corvino.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 aprile 2021 15:23
Bucchioni: "Il ritorno di Corvino non avrebbe senso" -
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Bucchioni: "Il ritorno di Corvino non avrebbe senso"

Il giornalista Enzo Bucchioni ha rilasciato un'intervista su Radio Bruno Toscana.

Queste le sue dichiarazioni: "Nella vita esistono dei cicli. Il ritorno di Pantaleo Corvino non avrebbe senso, al di là della considerazione professionale che si può avere della persona. Con Joe Barone non si lasciarono benissimo quando trattarono la sua buonuscita. Quello che mi aspettavo dal presidente Commisso due anni fa quando arrivò, spero lo faccia ancora oggi. C’è da rinnovare, aprire le finestre per fare cambiare l'aria. Prendiamo un DS bravo, che porti la Fiorentina nel futuro".

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