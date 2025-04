Bucchioni: “Il Betis è l’avversario perfetto per come gioca la Fiorentina, lasciano molti spazi e possiamo fargli male”

A Radio Bruno è intervenuto il giornalista Enzo Bucchioni per commentare la situazione in casa viola: “Già il fatto che Kean sia qui è un’ottima cosa perché ti può dare una grossa mano anche a livello psicologico poi vedremo se giocherà o meno, ma comunque sai che ce l’hai a disposizione ed è molto importante perché adesso siamo davvero nel momento più cruciale della stagione con un trittico intenso e recuperarlo è un fattore in più.”

Sul campionato: “La gara con la Roma è vitale per la Fiorentina ed è importante cercare di non perdere, chiaramente se vincesse farebbe un grande colpo per la classifica perché è davvero tutto aperto con anche l’Atalanta dentro la lotta per la Champions. Non contano più i valori, ma bisogna vedere la freschezza e la tenuta atletica che cambia molto velocemente perché il Bologna sembrava volare, mentre ieri ha faticato, quindi bisogna crederci e la Fiorentina è una squadra che sa gestire le situazioni visto che domenica ha gestito tanto e con due azioni ha vinto la partita nonostante il gioco non sia mai stato esaltante.”

Sul Betis: “La Fiorentina sa come affrontare queste gare e non deve essere passiva perché sennò perde la partita, deve essere brava a ripartire e ad attaccare subito negli spazi quando recuperiamo palla. La Fiorentina sa essere compatta e credo che il Betis sia l’avversario perfetto perché vorranno imporre il ritmo e cercheranno di fare la partita, invece noi siamo maestri nelle ripartenze e rischiamo sempre poco in questi casi. Sarebbe più pericoloso se giocassimo noi spavaldi, ma con le big abbiamo sempre fatto delle ottime figure.”