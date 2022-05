Bucchioni: “Ho visto giocare a Ikonè in Champions partite da giocatore di categoria superiore”

Enzo Bucchioni ha parlato della Fiorentina nella settimana che porta alla sfida contro la Roma di lunedi sera al Franchi, queste le parole del giornalista a Radio Bruno:

“Ha pesato la partita di Coppa Italia, la non abitudine a non giocare ogni tre giorni, domenica contro il Milan siamo ripartiti, abbiamo visto una squadra che è stata in partita, è una cosa positiva e per certi versi inaspettata. Adesso abbiamo ricominciato a giocare una volta a settimana, dobbiamo tornare quelli di Napoli, se è cosi affronto le partite con uno spirito diverso.

Ikonè gli ho visto fare delle partite in Champions da giocatore di categoria superiore, qui forse ne ha fatta solo una, è un problema di testa, di tempo, di schemi, di ambientamento perchè ci vuole del tempo ai giocatori e molto spesso iniziare e fare la preparazione sono cose che contano, tutte valutazioni da fare in vista della prossima campagna acquisti, come le valutazioni che vanno fatte anche per il centravanti e su Cabral. Senza Vlahovic il gioco non basta, anche se è l’aspetto più importante di questa Fiorentina, questo è il primo anno”

