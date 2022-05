Bucchioni: “Hai dato a Italiano una rosa che valeva 10 e te la restituisce che vale 20. Gli va dato premio”

Il giornalista fiorentino Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole sulla situazione attuale in casa Fiorentina. Le sue parole:

“A Firenze c’è sempre la sensazione che manchi qualcosa, ma abbiamo fatto 22 punti in più dell’anno scorso, abbiamo espresso il miglior gioco della stagione, godiamoci tutto questo. I problemi sono risolvibili, per Torreira la Fiorentina vuole pagare di meno ma potrebbe esserci ancora una soluzione, dobbiamo ritrovare positività, lo dico anche a Rocco. Io voglio parlare di calcio, a me non frega nulla dei conti, non capisco chi lo fa, Commisso vuole sentirsi dire che è bravo a fare bene anche senza spendere tanto.

Io avrei chiamato l’allenatore e avrei detto che siamo stati bravi noi a sceglierti visto che ti eri salvato a stento, poi è stato bravo anche Italiano. Con lui ripartirei e programmarei la nuova stagione, questa era la prima cosa da fare. Italiano ha messo al centro gioco e questo progetto calcistico ha funzionato, va rafforzato questo progetto. I conti li facciamo alla fine.

Se va via Torreira mi dispiace, ma vediamo chi arriva al suo posto, se prendi Asllani fai una bella operazione. Se fra 6 mesi Commisso vende la Fiorentina mi interessa poco, ce ne sarà un altro.

La società è sua, le scelte sono sue, io devo solo valutare il progetto calcistico.Ho la sensazione che la Fiorentina voglia fare le cose con oculatezza e attenzioneLa frase di Commisso su Italiano, “speriamo resti” mi ha dato un po noia. Io mi volevo sentire dire che Italiano resta, poi è normale ci siano le normale trattative. Spero che queste titubante vengano spazzate via, iniziare la stagione così non farebbe bene a nessuno. A Italiano hai dato una rosa che valeva 10 e te la restituisce che vale 20, un premio gli andrà anche dato”

LA CURVA FIESOLE PRENDE POSIZIONE