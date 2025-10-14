14 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 14:00

Bucchioni: “Gudmundsson non deve ricevere indicazioni in campo, va lasciato libero di fare quello che vuole”

Mirko Carmignani

Il giornalista e direttore di Italia 7 è intervenuto in radio per parlare di Fiorentina in vista della trasferta col Milan

A Radio Bruno è intervenuto Enzo Bucchioni per parlare di Fiorentina: “Su Kean so che l’hanno visto bene, ha lasciato il ritiro ed è tornato qua e camminava, ovviamente c’è da vedere come va il dolore ogni giorno, però l’intenzione è quella di provare ad esserci domenica a Milano dove c’è tanto bisogno della sua presenza.”

Su Gudmundsson: “Mi sa che lui è proprio un anarchico, nel senso che lo devi lasciare libero di fare senza dirgli niente e se lo metti in un’organizzazione di gioco, allora fatica. Lui deve fare quello che vuole in campo come fa con l’Islanda dove è stato il migliore in due partite contro avversari di livello e pure a Genova dove non aveva nessuna indicazione da seguire.”

Prosegue: “Ha perso la leggerezza di Genova e si sente più appesantito di testa perché qua ha una grande responsabilità e deve far vedere se è in grado di sopportare questo carico, cosa che per ora gli è mancata totalmente perché non ha mai inciso a pieno in viola.”

Sul Milan: “Questa gara può essere molto utile perché potrebbe risvegliare l’orgoglio dei giocatori perché trovano un club da Scudetto e le motivazioni nostre devono essere altissime per farci vedere al loro livello, in più hanno avuto tanti calciatori in Nazionale e qualche infortunio come Saelemakers che è una bella perdita.”

 

