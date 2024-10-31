Bucchioni: "Fiorentina stabilmente in alto grazie ad un allenatore duttile che ha in mano il gruppo"

Per Bucchioni la chiave dopo le iniziali difficoltà è stata la capacità di Palladino di modificare l'assetto restituendo certezze al gruppo

Il giornalista ed opinionista Enzo Bucchioni ha commentato la gara di Marassi ai microfoni di Radio Bruno Toscana:

"A me è piaciuta più stasera che a Lecce. Una vittoria sporca in una gara molto difficile. E' anche la dimostrazione che i campioni le partite le possono vincere , De Gea due parate irreali e Gosens, un gol difficile e importante.

La Fiorentina è adesso stabilmente e meritatamente in alto, con una partita vinta senza Kean, Gudmundsson, Cataldi, Comuzzo. L'ingresso di Adli nel secondo tempo ti ha comunque fatto cambiare la gara. Il terzo posto non è un caso, dall'intervallo con la Lazio è iniziata un'altra storia che non so a questo punto dove potrà portare la Fiorentina.

Il 7 dato al mercato forse è stato basso. La falsa partenza ad inizio campionato è servita, abbiamo così scoperto un allenatore duttile, intelligente che ha cambiato rotta quando era il momento. Ha in mano il gruppo".

Sentite Gilardino: “Il gol è viziato da un fallo. Manca un giallo a Quarta. Gli episodi hanno condizionato la gara”

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