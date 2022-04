Bucchioni fiducioso: “Salernitana sta vincendo per caso, non farà le barricate come la Juventus”

Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno alla vigilia della partita della Fiorentina contro la Salernitana in programma domani:

“La partita si è fatta più insidiosa perchè ci credono tutti adesso alla Salernitana anche se ha vinto in maniera casuale e non ci sono stati passi in avanti dal punto di vista di gioco, ma domani le insidie saranno ambientali, ma non posso avere paura della Salernitana, la Salernitana resta la Salernitana.

La Fiorentina ha delle certezze di gioco, ha della qualità superiore, non abbiamo mai visto perdersi la Fiorentina anche allo Stadium contro 40 mila persone. L’Arechi tutto quello che vuoi ma la squadra sa quello che deve fare, abbiamo un gioco e anche l’assenza di Torreira non mi fa paura, con Amrabat la squadra si muove allo stesso modo.

Partita complicata come tutte, ci aspettano 6 finali con la consapevolezza di una squadra che ha fatto cose straordinarie e che può fare un capolavoro, sono d’accordo con Italiano. Vedo agitazione su questa partita. La Salernitana rispetto alla Juventus, che la partita non l’ha fatta, con un atteggiamento passivo sia all’andata che al ritorno, anche il Manchester City contro l’Atletico Madrid è andata in difficoltà, il concetto di gioco è lo stesso, mentre la Salernitana devo provare a giocare, con le sue forze. La Fiorentina può mettere la sua qualità superiore sul campo.

Ikonè mezzala? Non so se si potesse tornare indietro Italiano lo rifarebbe, l’ha fatta uguale Guardiola in finale di Champions e non gli è andata bene, io non l’avrei fatto, meglio un Maleh in quella posizione e sposti la qualità sull’esterno”

