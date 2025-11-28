Bucchioni: “Dzeko non può permettersi di attaccare il pubblico, la partita di ieri è stata vergognosa”

A Radio Bruno è intervenuto il giornalista Enzo Bucchioni per parlare della Fiorentina: “Sono preoccupato perché credevo che questa squadra potesse avere uno spirito diverso dovuto all’allenatore nuovo, magari abbiamo ingigantito i due pareggi fatti con Genoa e Juventus, invece ieri siamo tornati indietro con una formazione che non ha seguito quello che diceva Vanoli e sembrava proprio avere lo stesso atteggiamento di quella con Pioli.”

Prosegue: “Ieri abbiamo visto Vanoli urlare in panchina senza che i giocatori facessero quello che voleva, mi sembra solo pure lui senza nessun appoggio con un gruppo di giocatori a cui pare non fregare nulla del risultato o della prestazione. Abbiamo perso tutti i contrasti senza mordente poi è la prima volta che vedo in tanti anni vedere un giocatore come Dzeko che attacca il pubblico quando invece la colpa è loro e della società.”

Su Dzeko: “Ha sbagliato lui a parlare così perché se succedesse lo stesso in altre città, loro non uscirebbero manco di casa, quindi sono fortunati ad avere un pubblico del genere che li sostiene sempre e se ci sono dei mugugni sono giustificati perché ieri è stata una vergogna e doveva stare solo zitto e chiedere scusa.”

Sulla società: “Non si può continuare con questo silenzio perché non è più accettabile vedere uno spettacolo del genere. Non esiste una società capace perché non ci sono dirigenti all’altezza di capire quello che avviene, questa caduta è segno di un nuovo rigetto mentale, la situazione è drammatica e la B è un rischio alto.”