Bucchioni: "Duncan come un sacco di patate. Indecisione Terracciano. Brekalo di qualità superiore"

L'ultima partita della Fiorentina contro lo Spezia e la prossima partita contro il Lech Poznan. Il pensiero di Enzo Bucchioni

Enzo Bucchioni ha parlato del momento attuale in casa Fiorentina, queste le sue parole a Radio Bruno a due giorni dalla gara di andata contro il Lech Poznan:

"Contro lo Spezia c'è stata agitazione, dopo il gol subito per l'errore tra Terracciano e Igor, la squadra ha perso lucidità per la troppa voglia di segnare un gol. Ha voluto strafare per fare il secondo gol, lo Spezia si è difeso con tutta l'energia che aveva. Non ho visto una Fiorentina molle e rinunciataria. La Fiorentina deve attaccarsi al suo gioco e alla sua qualità, sabato lo ha fatto con meno concentrazione e meno intensità, ma ci sta di pareggiare una gara dopo 9 vittorie e dopo la vittoria straordinaria di San Siro.

Si tratta di un qualcosa di normale in un percorso di crescita, io dico che uno stop ogni tanto è anche salutare per far fermare a riflettere tutto il gruppo su quello che si sbaglia. Contro lo Spezia c'è stato un arbitrino anche se non ho visto errori clamorosi o espulsioni non date, i falli sono stati chirurgici, loro si devono disperatamente salvare. Se vogliamo consolarci, il Lech Poznan sono una squadra che gioca, che non si mette in difesa e aspetta la Fiorentina. Duncan sembrava un sacco di patate, si è fatto sorprendere, ci si aspettava un po di energia in più. Non so se Terracciano ha chiamato il portiere ma comunque doveva andarci

Io lo dico da tempo che prenderei Nzola, lo scorso anno la sua stagione non va considerata perchè ha litigato con Thiago Motta ma si tratta di un giocatore che va in doppia cifra tutti gli anni. Jovic ha i colpi da Real Madrid ma incide una volta l'anno. Non incide, non partecipa al gioco, servirebbe la sua crescita ma non c'è. Nico Gonzalez aveva giocato troppo e aveva bisogno di un turno di riposo. Brekalo adesso mi sembra che sia tornato a correre, è un giocatore di qualità superiore, se sta bene certo che può fare la differenza in questi due mesi

Ikonè dà qualità superiore rispetto a tanti altri giocatori, salta l'uomo, sa gestire la palla, si trova a meraviglia con Dodò, ragionano di catena, hanno lo stesso linguaggio, lui è funzionale perchè si muove bene, favorisce gli inserimenti di Dòdò e dei centrocampisti. Lui non ci piace nella concretezza, non vede la porta, manca nell'ultimo passaggio. Ikonè si è adattato, ha imparato a giocare in un certo modo, prima era solo un contropiedista

Bisogna far più punti possibili, non sappiamo come va a finire la questione della Juventus, potrebbero prendere altre penalizzazioni, possono recuperare dei punti e perderne altri. Ci sono inchieste anche su altre squadre, sento parlare di secondo posto da parte di qualcuno, ma ci sono troppe questioni in ballo, io non so come succede. Fossi la Fiorentina vanno fatti più punti possibili, poi vediamo quello che accade"

LE PAROLE DI BONIEK

https://www.labaroviola.com/boniek-incoraggia-il-lech-poznan-non-glorifichiamo-la-fiorentina-non-la-facciamo-diventare-un-mostro/208311/