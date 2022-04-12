Bucchioni critico sullo stadio: "Doveva farlo Commisso, cosi i 200 milioni li spende la comunità"

Il giornalista fiorentino Enzo Bucchioni ha parlato della Fiorentina nella settimana che porta alla gara contro il Venezia

Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno del momento attuale della Fiorentina, queste le sue parole:

"Visto il contratto di Italiano il problema non dovrebbe sussistere, ma il contratto per i giocatori e per gli allenatori non conta nulla, un allenatore che non è motivato non lo puoi tenere, anche se ha un contratto. Italiano ha trovato una piazza in cui si sta esaltando, lavora bene, la società lo fa lavorare in tranquillità, il contratto c'è e lui lo rispetta con entusiasmo.

L'ambizione dell'allenatore deve andare di pari passo con la società, da quello che so non è stato nemmeno contattato da nessuno, ma anche se fosse lui resta alla Fiorentina perchè è felice a Firenze ed è molto ambizioso come Rocco Commisso. Potrebbe diventare come Gasperini a Bergamo ma la società deve rinforzargli la squadra per spingerti verso maggiori successi. La cessione di Vlahovic andava fatta, per mille ragioni ma noi abbiamo un gioco e abbiamo sentito meno la sua mancanza. Sogno che l'ultima partita sia uno spareggio per il quarto posto.

La critica è sana e costruttiva quando le cose non vanno, questo è il nostro lavoro. Quando io ho sbagliato e qualcuno mi critica io l'ho accettato. Funziona cosi. Su Iachini la famosa statua avevo ragione io, lo dico simpaticamente a Commisso.

Lo stadio è un rattoppo, è un'idea sbagliata, spendendo 200 milioni di soldi pubblici. Lo stadio non verrà, perchè ci sono vincoli. Lo potevi usare per fare negozi e concerti. Lo stadio vero doveva essere fatto in un altro posto, avrebbe inorgoglito Firenze, anche fatto a 20 km da Firenze. Non so come reagirà Rocco. Abbiamo fatto cerimonie oceaniche per cinque slide, Mancini e stato fatto arrivare Batistuta dall'Argentina nemmeno Mussolini faceva cosi quando metteva le mucche finte. Lo stadio costerà tantissimo alla comunità, questi 200 milioni di euro potevi spenderli Commisso, non la comunità.

Non ho notizie di cessioni della società, Commisso non compare per un problema di salute, ha tutto il diritto per presentarsi quando sta bene per viaggiare e tornare qui, mi parlano di maggio.

Terzic? Per il prossimo anno mi porrei il problema del sostituto di Biraghi, anche per un discorso fisico, non sempre è stato brillante, a meno che Italiano non faccia il miracolo fatto anche con Terzic. Spero che il comparto tecnico segua le indicazioni che vengono date dall'allenatore, io diffido che chi chiede giocatori particolare perchè magari ci possono essere interessi sotto o simpatie varie, io preferisco gli allenatori che indicano le caratteristiche e poi i dirigenti vanno a prendere i giocatori con quelle caratteristiche li

Odriozola? Non credo che si farà considerate le richieste del Real Madrid, la Fiorentina puntava ad un rinnovo del prestito ma non credo si possa fare. Un operatore di calcio importante mi ha detto che la Fiorentina è intorno ad un giocatore che vi farà innamorare mi ha detto"

KJAER PARLA DI ASTORI

https://www.labaroviola.com/kjaer-vince-il-premio-astori-e-racconta-sono-orgoglioso-il-mister-pioli-me-ne-ha-parlato-tantissimo/172327/