Bucchioni critico: "A Verona se pensiamo di giocare con Benassi e Zurkowski, facciamo prima a non presentarci"

Il noto giornalista Enzo Bucchioni, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana. Ecco una sintesi delle sue parole:“L’anno di transizione esiste e ha senso solo se costruisci qualcosa per la ver...

Il noto giornalista Enzo Bucchioni, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana. Ecco una sintesi delle sue parole:

“L’anno di transizione esiste e ha senso solo se costruisci qualcosa per la vera Fiorentina di Commisso che nascerà il prossimo giugno. Ma se continui con prestazioni come quella di Cagliari, più che un anno di transizione sarà un anno di sofferenza".

"Florenzi? Non capisco perchè il giocatore possa scegliere Firenze, non giocheremo neanche le coppe. Non ha senso prendere un giocatore per sei mesi solo per aiutarlo a rilanciarsi e vederlo poi andarsene a Giugno, abbiamo bisogno di acquisti veramente funzionali al progetto".

"Ribery? Abbiamo bisogno di ritrovare il suo carisma, è il punto di riferimento su cui affidarsi quando si è in difficoltà. A Verona se pensiamo di giocare con Benassi e Zurkowski, facciamo prima a non presentarci. Non puoi giocare una partita del genere senza centrocampisti di riferimento, servono giocatori esperti”.