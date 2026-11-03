Bucchioni critica Fagioli: "Ormai non cresce più, il giocatore è questo ed ha grandi limiti"

Il giornalista ha parlato del giocatore viola, il peggiore a Sassuolo

A Radio Bruno è intervenuto Enzo Bucchioni per parlare di Fiorentina: "Abbiamo visto qualcosa di meglio che ci permette di allentare la paura e di far salire l'autostima perché adesso puoi guardare le altre vicino a te con più certezza. Il Sassuolo è più debole di te e lo hai capito, ma nonostante questo nel primo tempo Matic ha spadroneggiato trovando tutti i corridoi perchè nessuno lo chiudeva. I problemi rimangono ed il lavoro da fare è lungo perchè fatichi a fare gioco e non sai fare la fase difensiva."

Prosegue: "Finalmente i cambi hanno migliorato la squadra. Oulai ha un altro passo e porta un'energia che non c'è negli altri, magari è acerbo ma me lo porterei dentro così come Goncalves che ha un'intelligenza superiore e va fatto carburare. Il portoghese ti mette in porta con classe che ti manca e lo devi portare ad aumentare il suo minutaggio."

Su Vanoli: "Sta confermando i soliti perchè sta trovando un equilibrio leggermente migliore di prima, ma se hai un giocatore più forte, va trovato il modo di farlo giocare. Magari potrebbe proporre l'albero di natale col portoghese e Mastantuono dietro la punta perché Goncalves ti fa migliorare la manovra."

Su Fagioli: "Se ha già perso l'umiltà, la situazione diventa preoccupante perchè dopo le presenze in Nazionale è peggiorato come anche Ndour, infatti Vanoli li ha strigliati per vedere una reazione. Non ci si può sedere per così poco e non va bene. Penso che Fagioli non crescerà più perchè ormai il giocatore è questo ed ha grandi limiti nel comportamento."