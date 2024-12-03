Bucchioni: "Con l'Empoli sarà difficile. Giusto che giochi Martinelli, lo metterei anche in Conference"
Il giornalista Bucchioni ha parlato anche della partita di Coppa Italia contro l'Empoli, contro cui dovrebbe giocare il giovane Martinelli
Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno, parlando di Fiorentina-Empoli, sfida di Coppa Italia. Queste le sue parole a riguardo:
Con l'Empoli sarà difficile, i giocatori dovranno essere bravi a convogliare queste sensazioni, questa adrenalina in un'energia positiva, che ti spinge. Non sarà facile, mentalmente i giocatori sono svuotati, è giusto che lo psicologo stia già lavorando al Viola Park. Ripartire 3 giorni dopo è importante, aiuta la squadra, può aiutare anche lo stesso Bove. Sicuramente è un bell'esame anche per mister Palladino, tra i più turbati di tutti. Non penso che possa esserci una ripercussione negativa, i ragazzi hanno già una grande maturità, ricordiamoci che hanno solo 20 anni poco più. Credo che questo gruppo possa digerire bene e presto questo shock.
Giusto che giochi Martinelli domani, io l’avrei già fatto giocare in Conference. Se Terracciano ha voglia di fare il titolare non lo so, ma noi è da tanto che ci diciamo che Martinelli è forte e che potrà essere il futuro della Fiorentina, che ha un potenziale da campione. Palladino mi sembra l’allenatore giusto, a me era stato detto che era un allenatore ambizioso, che fa giocare i giovani, quindi adatto al progetto della Fiorentina, basta pensare al Viola Park.
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