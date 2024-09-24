Bucchioni: "Con la Lazio più personalità. Biraghi? Se necessario, Palladino deve metterlo in panchina"

Il giornalista Bucchioni ha parlato della prestazione contro la Lazio, sottolineando le buone cose mostrate dalla Fiorentina e da Palladino

Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno, esprimendo il suo parere su alcuni temi del momento in casa viola. Ecco le sue parole:

"Si comincia a vedere una base, ma la Fiorentina ancora non c’è. Questa vittoria ti ha tolto pressione e tensione, puoi lavorare più tranquillo ma la squadra deve ancora farsi vedere. Hai un calciatore fortissimo, Gudmundsson, che finalmente gioca, ma secondo me l’organizzazione di gioco si deve ancora vedere e deve sicuramente migliorare.

Mi è piaciuta la voglia della Fiorentina nel secondo tempo. La Lazio giocava coi due esterni molto larghi, quindi ti mettevano il centrale nell’uno contro uno. Palladino ha capito e ha corretto, non ha fatto la mossa delle mosse ma ha fatto bene, ha interpretato la situazione. Le squadre passano da 3 a 4 in continuazione, Palladino ha letto la partita e ha cambiato, sì è adattato. Poi abbiamo visto anche un po’ di personalità in più della squadra. Questi sono tutti spunti positivi da tenerci stretti, ma la strada è lunga.

Biraghi è il capitano, ma l’allenatore deve avere la personalità di metterlo in panchina se necessario, senza discutere. Questa squadra è stata costruita bene, perché per ogni ruolo hai tante soluzioni. Forse manca qualcosa in difesa, ma per il resto bene. Sugli esterni hai tante soluzioni, al centro pure."

TOLDO SU DE GEA

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