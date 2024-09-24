Bucchioni: "Con la Lazio più personalità. Biraghi? Se necessario, Palladino deve metterlo in panchina"
Il giornalista Bucchioni ha parlato della prestazione contro la Lazio, sottolineando le buone cose mostrate dalla Fiorentina e da Palladino
Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno, esprimendo il suo parere su alcuni temi del momento in casa viola. Ecco le sue parole:
"Si comincia a vedere una base, ma la Fiorentina ancora non c’è. Questa vittoria ti ha tolto pressione e tensione, puoi lavorare più tranquillo ma la squadra deve ancora farsi vedere. Hai un calciatore fortissimo, Gudmundsson, che finalmente gioca, ma secondo me l’organizzazione di gioco si deve ancora vedere e deve sicuramente migliorare.
Mi è piaciuta la voglia della Fiorentina nel secondo tempo. La Lazio giocava coi due esterni molto larghi, quindi ti mettevano il centrale nell’uno contro uno. Palladino ha capito e ha corretto, non ha fatto la mossa delle mosse ma ha fatto bene, ha interpretato la situazione. Le squadre passano da 3 a 4 in continuazione, Palladino ha letto la partita e ha cambiato, sì è adattato. Poi abbiamo visto anche un po’ di personalità in più della squadra. Questi sono tutti spunti positivi da tenerci stretti, ma la strada è lunga.
Biraghi è il capitano, ma l’allenatore deve avere la personalità di metterlo in panchina se necessario, senza discutere. Questa squadra è stata costruita bene, perché per ogni ruolo hai tante soluzioni. Forse manca qualcosa in difesa, ma per il resto bene. Sugli esterni hai tante soluzioni, al centro pure."
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