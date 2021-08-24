Bucchioni: "Con i soldi di Chiesa e le formule di oggi puoi prendere Berardi. Amrabat non adatto"

Torreira è il giocatore che stavamo aspettando dai tempi di Pizarro" Enzo Bucchioni parla delle dinamiche di casa Fiorentina

Il giornalista fiorentino Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:

“Finalmente Torreira, dai tempi di Pizarro che la Fiorentina ha bisogno di un giocatore cosi, ora mancano un terzino e un esterno destro. Commisso ha ambizione, il rinnovo di Milenkovic mi ha impressionato, gli ultimi due anni sicuramente hanno fatto rosicare Commisso che adesso ha voglia di riscatto. Finalmente stiamo facendo cose di calcio. Se oltre a Torreira, prendi Berardi, crei ambizione. Con le formule di oggi e i soldi di Chiesa puoi prendere Berardi. Amrabat? Non è adatto al gioco di Italiano, lo aveva bocciato anche Gattuso” conclude Bucchioni.

CALAMAI: "BERARDI HA GIA DATO DISPONIBILITA ALLA FIORENTINA"

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