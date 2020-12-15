Bucchioni: "Commisso adesso non parla più, ha parlato quando non c'era bisogno"

Enzo Bucchioni ha parlato della situazione che si è venuta a creare in casa Fiorentina dopo la sconfitta contro l'Atalanta

A commentare il periodo della Fiorentina ha parlato a Radio Bruno il giornalista Enzo Bucchioni, queste le sue parole:

"A gennaio manderei via quelli che non ci vogliono stare, in questo momento serve gente motivata. Il valore della squadra non è quello che stiamo vedendo, la storia di molti calciatori parla di altro. Bisogna risolvere i problemi che ci sono nello spogliatoio. Commisso ha parlato quando non doveva farlo, adesso che serve la sua voce e le sue indicazioni, non sta parlando, avrebbe dovuto dar forza all'allenatore e responsabilizzare la stampa"

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