Bucchioni: "Colpani giocatore fondamentale, ha qualità incredibili ed a breve si sbloccherà"

Il noto giornalista ha parlato della formazione che affronterà il Lecce tra poco più di un'ora in Puglia al Via del Mare

Al Pentasport di Radio Bruno è intervenuto il noto giornalista Enzo Bucchioni che ha commentato la formazione scelta da Palladino per affrontare il Lecce: "Palladino fa bene a confermare gli stessi 11, sono i giocatori su cui puntare perché il resto delle alternative non hanno mai dato garanzie. Magari più avanti questa situazione cambierà però al momento devi consolidare questa idea di squadra e di conseguenza fa bene l'allenatore a ripartire da loro. Colpani sboccerà, sta facendo un gran lavoro in copertura, ora deve sbloccarsi in fase offensiva ma il giocatore è talentuoso ed ha grandi qualità in più con Dodo si trovano benissimo. Bove è una certezza di questa squadra, in campo sa fare tutto ed Adli è un giocatore imprescindibile per darti geometrie."

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