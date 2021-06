Bucchioni: “Caos totale alla Fiorentina, stop improvviso per Italiano. Anche il palazzo ha detto no”

Ecco quello che scrive il giornalista fiorentino Enzo Bucchioni nel suo editoriale per TMW sulla vicenda tra Italiano e la Fiorentina:

“Tiene banco anche il mercato degli allenatori e quello che sta accadendo alla Fiorentina è paradossale. Dopo aver corteggiato per quattro mesi Gattuso ed essere arrivati alla firma, c’è stata la traumatica rottura appena venti giorni dopo le strette di mano e le foto di rito. Il tutto ancora prima di depositare il contratto.

Ieri si sono arenate anche le trattative con lo Spezia per Vincenzo Italiano, l’allenatore scelto per il dopo Gattuso. C’è una clausola rescissoria da pagare e non c’è accordo, intanto però la Fiorentina aveva già raggiunto un accordo con Italiano.

Pare che i viola siano così tornati su Fonseca con il quale avevano rotto per chiudere con Gattuso. Pirandello ci andrebbe a nozze.

Cosa è successo con Italiano?

Al tecnico era stato detto non più tardi di mercoledì scorso che la pratica si stava chiudendo positivamente, i problemi si stavano risolvendo, che l’annuncio era vicino.

Cosa è invece successo nel frattempo?

Diverse cose, almeno così pare.

Intanto l’irritazione crescente dello Spezia che meno di due settimane fa aveva rinnovato il contratto con il tecnico ed era tranquilla. L’improvvisa irruzione della Fiorentina aveva rimesso tutto in discussione e danneggiata il club ligure.

Di fronte alla clausola rescissoria da un milione che la Fiorentina sembrava disposta a pagare per liberare Italiano, c’era ben poco da discutere: bastava pagare.

Joe Barone e Daniele Pradè prima di affondare con lo Spezia si erano naturalmente premurati di trovare un accordo con l’allenatore (già cercato in primavera) per due anni con opzione sul terzo e un ingaggio da circa un milione di euro a salire con bonus.

Lo Spezia però, irritato il giusto, non ha fatto sconti sulla clausola rescissoria ed ha preteso pure una monetizzazione attorno agli 800 mila euro per liberare tutto lo staff di Italiano, otto persone in totale che avevano rinnovato pure loro. Morale: lo Spezia non s’è mossa da questo, chiedeva e chiede 1,8 milioni per liberare Italiano e il suo staff.

La trattativa ha incontrato ostacoli burocratici, fiscali e regolamentari, mentre gli avvocati erano al lavoro e c’era ottimismo (come detto mercoledì Italiano era stato informato con ottimismo), e si pensava comunque di trovare una soluzione entro tre-quattro giorni, deve però essere successo qualcosa.

Cosa?

C’è chi parla di un contatto fra Rocco Commisso e i proprietari americani dello Spezia, i Platek, che avrebbero manifestato sorpresa e nervosismo, per lo scippo del loro tecnico. A questo punto qualcuno dice che Rocco avrebbe chiesto ai suoi manager di fare macchina indietro per una questione di etica sportiva. Non lo sapevano prima? Altri invece raccontano che la Fiorentina non avrebbe più intenzione di pagare gli 1,8 milioni di euro, pensava di risolvere la questione con calciatori (Ranieri? Saponara?) che lo Spezia non vuole e non con denaro cash.

Altri ancora sono sicuri che a bloccare questa operazione possa essere stato anche il Palazzo del calcio. Non sarebbe stata gradita l’operazione da parte della Fiorentina, al limite del regolamento e forse anche oltre secondo le proteste dello Spezia, al punto che qualcuno avrebbe paventato inchieste federali.

E adesso?

Italiano ha solo la colpa di essere un bravo allenatore che in molti vogliono e adesso rischia di dover tornare allo Spezia o rimanere in mezzo al guado. I Platek sono pronti a riannodare il filo con il tecnico nonostante il malumore dei tifosi, ma c’è da capire lo stato d’animo di Italiano che l’accordo con la Fiorentina l’aveva trovato ed era già pronto a partire per la nuova avventura dopo i colloqui con i dirigenti viola.

Finirà alla Sampdoria che lo aveva già cercato? Chissà.

Intanto la Fiorentina ha ripreso a parlare con Fonseca che s’era irrigidito per non essere stato avvertito un mese fa quando la scelta era caduta su Gattuso. Ma in ballo c’è pure Benitez che non ha chiuso con l’Everton.

La Fiorentina sta diventando un caos assoluto, che poi altro non è se non la fotografia di due stagioni di non calcio firmate Barone-Pradè che hanno portato la Fiorentina ai 40 punti in classifica di quest’anno, salvezza sofferta, con il peggior risultato della storia viola dai tre punti in giù. E se l’acquisto di Nico Gonzalez resta un gran colpo, a questo punto c’è la sensazione che possa essere una sorta di foglia di fico per mascherare una programmazione confusa e ondivaga che ha portato a Gattuso, a Italiano, a questa situazione kafkiana che mette in subbuglio la tifoseria fiorentina quando mancano due settimane o poco più all’inizio della nuova stagione che dovrebbe essere quella del riscatto. Con quale allenatore?”

IL RETROSCENA, COMMISSO HA CHIAMATO DIRIGENTI VIOLA PER DIRE STOP A ITALIANO IN VIOLA