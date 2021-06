IL RETROSCENA, COMMISSO HA CHIAMATO DIRIGENTI VIOLA E ORDINATO STOP A ITALIANO

Era tutto fatto ma è saltato, Vincenzo Italiano, a meno di clamorosi colpi di scena (gli ennesimi) non sarà il nuovo allenatore della Fiorentina dopo Gattuso. Il dietrofront è arrivato al momento dello scambio dei documenti con il pagamento della clausola, quando il patron viola Rocco Commisso ha telefonato ai suoi dirigenti Joe Barone e Daniele Pradè ordinando di bloccare tutto. Il presidente della Fiorentina ha cambiato idea per non arrecare danno allo Spezia del suo collega americano. E adesso la società viola deve ripartire da zero, ancora una volta…

Flavio Ognissanti

