Bucchioni: "Basta parlare di Cabral, non è da Fiorentina. Italiano non lo conosceva, si è fidato di Burdisso"

Si fa un gran parlare nell'ambiente viola dell'ennesima bocciatura di Cabral da parte di Italiano, ne ha parlato Bucchioni

Enzo Bucchioni ha commentato la situazione in casa Fiorentina, queste le sue parole a Radio Bruno:

"Questa Fiorentina fa fatica a segnare, stiamo tutti sperando che possiamo rivedere la squadra dello scorso anno che in questa stagione abbiamo visto a sprazzi. La Fiorentina gioca un buon calcio, ma questo c'è stato anche contro la Lazio, speriamo che a Lecce non ci siano errori in difesa.

Cabral? Ma chissenefrega per Cabral, è solo un modo per rompere le scatole a Italiano, sono gli stessi che un mese fa lo criticavano, Italiano ha fatto la sua scelta, scegliendo Jovic, esattamente come gli dicevano altri, adesso che sta giocando Jovic si critica sul motivo per cui non gioca Cabral. Cabral ha avuto delle occasioni e non le ha sfruttate in questi 9 mesi. So con certezza che Italiano non conosceva Cabral, è andato a vederlo Burdisso. Sull'attacco è stato scelto Jovic, Cabral ha avuto le sue occasioni, ha giocato le sue partite. Ha riscoperto Kouamè, hai l'attacco titolare, non deve diventare un problema Cabral.

Italiano si è dovuto fidare di Burdisso che lo aveva visto spesso ed aveva fatto delle relazioni su di lui, anche lo scorso anno giocava più Piatek di Cabral. Con tutto il bene, ma vi sembra Cabral un giocatore da Fiorentina? Siamo ancora a parlare di Cabral, è a Firenze da 10 mesi. Jovic ha giocato nel Real Madrid, ha fatto 27 gol in Bundesliga, è un giocatore della nazionale serba. Su Cabral ho fatto analisi spietata, ma non mi posso preoccupare sul motivo per cui non gioca Cabral, abbiamo fatto 5 gol ed il tema è perchè non gioca Cabral, questa è malafede"

ZURKOWSKI VOLEVA ANDARE ALL'EMPOLI IN ESTATE

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