Bucchioni: “Assurdo far giocare Castrovilli a Cremona. Il nuovo stadio Franchi non credo si faccia”

Enzo Bucchioni ha parlato dell’attualità di casa Fiorentina, queste le sue parole a Radio Bruno:

“Adesso bisogna pensare solo alla Cremonese, bisogna pensare partita dopo partita. Italiano con il suo turnover ha fatto sentire importante anche Ranieri, anzi, non chiamiamolo turnover ma giuste rotazioni normali con tante partite. Ranieri sabato tra quelli entrati è quello che ha fatto meglio di tutti, è stato reso importante anche da Italiano, quest’estate doveva andare via, adesso entra in campo con grande naturalezza.

Credo sia assurdo far giocare Castrovilli anche contro la Cremonese, sarebbe un rischio enorme date le sue condizioni, a San Siro è stato uno dei migliori in campo. Adesso è un giocatore completo, può portare alla squadra qualità e quantità, può fare tutti i ruoli del centrocampo, grazie a Italiano è diventato un giocatore modello.

Il suo contratto non è stato rinnovato, secondo me è il tema più caldo, io chiuderei il prima possibile, penso ne stiano già parlando, si tratta di un giocatore che ha grandi prospettive. Amrabat? Pochi altri hanno questa capacità di recuperare la palla, a volte non è sempre utile, a volte è fondamentale, va usato per le sue caratteristiche.

Per la prossima stagione bisogna affiancare a Terracciano un portiere, magari qualche giovane, ma sono valutazioni che vanno fatte dell’interno. Non so se Terracciano sia un portiere da grandissima fascia, io devo pensare ad avere un’alternativa. Se la società pensa di avere un grande talento in casa che lo facciano giocare come fatto da Mihajlovic altrimenti va preso un grande portiere di assicura affidabilità che possa essere una valida alternativa. Jovic deve essere utile come tutti, Ranieri fa comodo averlo in reso ma un altro centrale vero lo prenderei.

Le parole di Barone sullo stadio sono di circostanza, la realtà è un’altra. Commisso non metterà soldi per il Franchi, lo ha detto anche in qualche recente intervista. Credo che adesso la Fiorentina non voglia più fare lo stadio, sono treni che passano una sola volta. Credo che sia molto difficile che l’Europa finanzi lo stadio Franchi, Campo di Marte non è una periferia degradata. Se dovessero mancati quei 70 milioni Commisso non metterà un euro per sopperire alle mancanze dello stadio. Clamoroso il fatto che una squadra giochi 2 anni lontano dal proprio stadio”

