Bucchioni: “Applausi a Vanoli, la squadra era contro Grosso, basta vedere la partita di Fagioli"

Il giornalista analizza la vittoria dei viola a Venezia e sottolinea il ruolo decisivo dell’allenatore nella reazione della squadra

Al termine di Venezia-Fiorentina 2-4, Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana per commentare la prestazione dei viola e la reazione della squadra dopo il ritorno in panchina di Paolo Vanoli.

“Applausi a Paolo Vanoli stasera. La squadra era evidentemente contro l’allenatore, basta vedere la partita di Fagioli. Il ritorno di Vanoli ha fatto ritrovare la Fiorentina"

"Il Venezia, soprattutto in fase difensiva, è imbarazzante, pertanto non si passa dallo scoramento di poche ore fa all’entusiasmo per il risultato di stasera"

"Il gruppo aveva percepito che Grosso non aveva fiducia in loro: la situazione peggiore.Tra i tanti errori fatti da Paratici, bisogna riconoscergli che da uomo di calcio però è intervenuto con grande rapidità, mostrando carattere e decisionismo"

"Sono contento per Vanoli, come persona prima che come allenatore. Gli andavano riconosciuti merito e valore a fine campionato. Non era scontata la reazione della squadra stasera, ed è grazie a lui”.