Bucchioni: “Allenatori dicono bugie per necessità, Italiano ha difeso i suoi in pubblico dopo Monza”

Enzo Bucchioni ai microfoni di Radio Bruno ha parlato anche della situazione in casa Fiorentina alla vigilia della partita contro il Sassuolo. Queste le sue dichiarazioni:

“Monza e classifica? Hai perso due punti con il Monza e non si può aspettare ancora: la ripartenza non ha funzionato. Speriamo che sia l’ultima partita che ci lascia con l’amaro in bocca, domani voglio vedere una Fiorentina come nel primo tempo con il Monza e soprattutto che gestisca le energie nei 90 minuti.

Le parole di Italiano? Gli allenatori sono così: nel post gara ci sono sempre le bugie per necessità. Avrà poi analizzato la partita con la squadra ma in pubblico deve difendere i suoi giocatori.

Scelte di domani? Barak nelle amichevoli è sembrato determinante e infatti Italiano lo ha preferito a Bonaventura nella scorsa partita: mi aspettavo e mi aspetto di più da lui soprattutto sotto il punto di vista della personalità. Sono certo per questo che domani giochi Bonaventura, se sta bene fisicamente. Mi aspetto anche Amrabat in campo perchè con il Monza è mancato anche lui, non c’è stata fisicità.

Vialli? Mi commuovo perchè ha segnato la storia del calcio italiano ed ho ricordi straordinari di quel ragazzo alla Sampdoria quando era un calcio diverso. Era una persona di grande cultura e grandi valori “

CABRAL OSSERVATO SPECIALE