Bucchioni su Cabral: “Idea Fiorentina e di Italiano è provarlo per tre o quattro partite a mercato aperto”

Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno dell’attaccante della Fiorentina Arthur Cabral dopo la buona prestazione offerta contro il Monza, ecco le sue parole:

“Cabral? Credo che l’idea di Italiano fosse quella di provare ancora Cabral per 3 o 4 partite per capire se contare ancora su questo giocatore: la prima è andata bene. Tutto questo per arrivare a metà di gennaio a mercato aperto per capire cosa fare.”

I CONVOCATI PER LA PARTITA CON IL SASSUOLO