Brekalo è il più freddo: il palo gli ha negato la gioia del primo gol con la maglia della Fiorentina 

Fermi ancora a zero invece, ma con pochissime presenze, sia Sottil che Brekalo. A proposito. Proprio l’ex Torino, per Italiano, può essere la chiave per aprire (anche) quella porta. «E più freddo degli altri», ha spiegato il tecnico commentando la prova di sabato del croato. Una prestazione decisamente positiva, nella quale soltanto il palo ha negato la gioia del primo con la Fiorentina. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

