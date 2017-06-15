Labaro Viola

Borja Valero verso il Milan? Tutto falso. Lo vuole Spalletti all'Inter ma il calciatore vuole restare a Firenze

Qualcuno ha parlato di Borja Valero vicino al Milan, nulla di vero. Lo vuole l'Inter ma il calciatore ha già fatto sapere la sua scelta

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 giugno 2017 02:32
Borja Valero verso il Milan? Tutto falso. Lo vuole Spalletti all'Inter ma il calciatore vuole restare a Firenze - Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Calciomercato
Fiorentina
Primo Piano
Inter
Borja Valero
Milan
Condividi

Questo è quello che scrive Alfredo Pedullà sul suo sito:

"Non è certo una novità il grande apprezzamento di Luciano Spalletti nei confronti di Borja Valero. Già la scorsa estate il tecnico di Certaldo lo ha corteggiato per portarlo alla Roma, ma il centrocampista spagnolo aveva declinato la proposta per restare alla Fiorentina. E in questi ultimi giorni, il neo allenatore dell’Inter, è tornato nuovamente alla carica per Borja Valero (accostato anche al Milan senza riscontri): come riportato ieri mattina da Repubblica, l’agente del giocatore è volato oggi a Milano per incontrare la dirigenza nerazzurra, in attesa di un summit esplorativo con la Fiorentina. Tutto dipenderà dalla volontà di Borja Valero che, al momento, vuole restare a Firenze. Intanto l’Inter ha mosso i primi passi per il centrocampista spagnolo…"

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok