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Borja Valero si é preso anche l'Inter, migliore in campo contro il Napoli

La pagella di Borja Valero contro il Napoli non lascia dubbi, é lui l'uomo che fa la differenza nel centrocampo neroazzurro

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 luglio 2020 13:53
Borja Valero si é preso anche l'Inter, migliore in campo contro il Napoli - BRUNECK, ITALY - JULY 11: Borja Valero of FC Internazionale in action during a FC Internazionale training session at Reischach on July 11, 2017 in Reischach near Bruneck, Italy. (Photo by Claudio Villa - Inter/Inter via Getty Images)
BRUNECK, ITALY - JULY 11: Borja Valero of FC Internazionale in action during a FC Internazionale training session at Reischach on July 11, 2017 in Reischach near Bruneck, Italy. (Photo by Claudio Villa - Inter/Inter via Getty Images)
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Borja Valero ha conquistato l'Inter e Antonio Conte. L'ex centrocampista della Fiorentina si è ormai preso il centrocampo neroazzurro e sta convincendo sempre di più. È sempre titolare e nella partita vinta contro il Napoli di ieri sera è stato il migliore in campo. Questa la pagella della Gazzetta dello Sport:

La pagella di Borja Valero, eletto migliore in campo dalla Gazzetta dello Sport

Borja Valero 6.5: "Soffre nel primo tempo, ripresa da manuale. Anche nell’interdizione, nella lettura delle linee di passaggio. Serve a Biraghi un assist d’oro."

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