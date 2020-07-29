Borja Valero si é preso anche l'Inter, migliore in campo contro il Napoli

La pagella di Borja Valero contro il Napoli non lascia dubbi, é lui l'uomo che fa la differenza nel centrocampo neroazzurro

Borja Valero ha conquistato l'Inter e Antonio Conte. L'ex centrocampista della Fiorentina si è ormai preso il centrocampo neroazzurro e sta convincendo sempre di più. È sempre titolare e nella partita vinta contro il Napoli di ieri sera è stato il migliore in campo. Questa la pagella della Gazzetta dello Sport:

Borja Valero 6.5: "Soffre nel primo tempo, ripresa da manuale. Anche nell’interdizione, nella lettura delle linee di passaggio. Serve a Biraghi un assist d’oro."

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