Bonaventura: “Vittoria che ci consente di lottare per l’Europa. Seguiamo il messaggio di Italiano”

Giacomo Bonaventura, autore del gol del raddoppio viola, è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare la splendida vittoria ottenuta dalla Fiorentina contro la Roma. Ecco le sue parole: “Buona partita e bella serata. Ho ritrovato la condizione dopo aver saltato qualche partita, sono contento perché è una vittoria che ci consente di continuare a lottare per l’Europa. Rispetto allo scorso anno, quest’anno pressiamo in maniera diversa e cerchiamo di tenere di più la palla, i giocatori toccano di più il pallone e vengono valorizzati. La squadra ha recepito bene quello che vuole il mister e lo fa con molta convinzione”.

LEGGI ANCHE: