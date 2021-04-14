Bocci: "Per me servirebbe Juric. Bisogna creare una squadra che dia garanzia in tutto"

I calciatori che verranno a Firenze, dovranno vedere la Fiorentina come una grande squadra nella quale giocano

Alessandro Bocci, giornalista, ha detto la sua sul momento della Fiorentina a Radio Bruno Toscana:

"Per me l’allenatore che servirebbe è Juric e lo vedo meglio di Gattuso. Mi sarebbe piaciuto e sarei stato curioso di vederlo con questa Fiorentina. Sono sicuro che se fosse arrivato, sarebbe stata un'altra storia. Se arriverà Gattuso una figura come Lippi andrà bene”.

Di seguito ha aggiunto: “Questa è una squadra strana, con un valore più alto di quanto dica la classifica. Serve ripartire con un progetto serio ed un allenatore con tanto cuore, i calciatori venendo a Firenze, devono vedere la Fiorentina come una grande squadra. Bisogna creare uno zoccolo duro che guidi lo spogliatoio e rappresenti nel corso degli anni una garanzia in tutto".

LA FIORENTINA PRIMAVERA VOLA IN FINALE. 2-0 AL GENOA, RETI DI MUNTEANU E SPALLUTO

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