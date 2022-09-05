Bocci non ha dubbi. ''Jovic? E' un problema mentale, deve sentirsi leader di questa squadra''

Alessandro Bocci ha parlato della prestazione della Fiorentina contro la Juventus e del rendimento di alcuni singoli.

Il noto giornalista del Corriere Della Sera Alessandro Bocci, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, ha analizzato la prestazione della Fiorentina contro la Juventus. Queste le sue parole:

"L'insoddisfazione? Un po' per come la Fiorentina ha chiuso il mercato e un po' perchè la Fiorentina ha segnato 1 gol nelle ultime 5 partite e questo alimenta i dubbi. Io credo che molto dipenda anche dall'assenza di Nico Gonzalez, che è il giocatore più forte dell'attacco viola. Jovic? Il problema è soprattutto mentale, lui deve sentirsi leader di questa squadra e avere la voglia di fare la differenza. Potrebbe forse bastare un gol per accenderlo. Mandragora? Io ci credo ancora, in questo momento è sacrificato da un Amrabat che è tra i migliori della Fiorentina. Io lo vedrei bene anche da mezzala, ma Italiano la considera una soluzione di emergenza".

OGGI RISONAZA MAGNETICA PER MILENKOVIC

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