CorSport, oggi la risonanza magnetica di Milenkovic. Si teme stop fino a ottobre: in campo dopo la sosta?

Ansia in casa Fiorentina per le condizioni di Nikola Milenkovic. Come scrive il Corriere dello Sport, sarà oggi il giorno giusto per capire quanto dovrà stare fuori dai campi il difensore serbo dopo la ricaduta agli adduttori che lo ha messo ko nel corso della sfida con la Juventus. La risonanza magnetica è prevista per stamani ma la sensazione è che i tempi di recupero del centrale non saranno particolarmente brevi. La sensazione è che per rivedere al 100% il serbo si potrebbe dover attendere addirittura fino a dopo la sosta per le Nazionali di settembre, dunque in occasione della sfida del 2 ottobre a Bergamo con l’Atalanta.