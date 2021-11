Bocci: “Italiano rappresenta la rivoluzione della Fiorentina. Anno giusto per il salto di qualità”

Il giornalista Alessandro Bocci è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina dopo la vittoria contro il Milan. Ecco le sue parole:

“Dopo il 3-2 la Fiorentina ha riannodato il filo della partita, non ne ero così sicuro visti i precedenti con le grandi. Se vogliamo fare il saltino, quest’anno è l’occasione giusta e iniziare con Berardi non sarebbe male, anche perché nelle partite con Callejon a destra e Sottil a sinistra abbiamo sofferto. A Sottil manca esperienza per diventare un giocatore importante ma non tutti i giocatori crescono nello stesso modo e se la Fiorentina riesce a prendere Berardi, Orsolini o qualcun altro serve un giocatore per fare il salto di qualità.