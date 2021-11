Bocci: “Italiano ha bisogno di sette attaccanti. Mayoral? Non un cecchino, ma viene volentieri”

Alessandro Bocci, giornalista de Il Corriere della Sera, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:

VLAHOVIC “Rimanere un altro anno a Firenze da titolare gli spalancherebbe le porte ad un Mondiale da titolare, ma non ci credo. Se la Fiorentina minacciasse di tenerlo in panchina un po’ peserebbe, ma il Mondiale è a novembre, dunque non troppo un problema: di sicuro il fatto di esserci andato, non è uno svantaggio. Resta il fatto che due attaccanti vadano presi perché Kokorin è un esperimento fallito, uno a gennaio e l’altro a giugno se Vlahovic verrà venduto. Ai viola serve una punta in grado di fare sia l’esterno che l’attaccante centrale, ma per come vedo il gioco di Italiano, questo allenatore ha bisogno di sette giocatori nel reparto offensivo”.

BORJA MAYORAL “Non è un cecchino, ma già sapere che verrebbe volentieri è tanta roba. All’inizio dovrà un po’ abituarsi al dualismo con Vlahovic, il titolare è lui ma nel calcio moderno si fanno tanti cambi e troverà il suo spazio”.

MILAN “Come fermare i rossoneri? La partita sarà difficile anche viste le emergenze, Nico Gonzalez giocherà ma non sarà al massimo e la difesa rimaneggiata si dovrà misurare con Ibrahimovic, Giroud, Rebic e Leao. Il Milan è bravissimo quando riparte la Fiorentina un po’ di spazio lo concederà: servirà avere un baricentro non troppo alto”.

LEGGI ANCHE: