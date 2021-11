Bocci: “Empoli? Cambi negativi. Gran lavoro di Italiano, ma subiamo nel finale: ci sarà un motivo?”

Alessandro Bocci, noto giornalista nell’ambiente Viola, è intervenuto ai microfoni de Il Pentasport, trasmissione di Radio Bruno, per parlare di alcuni dei temi caldi in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:

EMPOLI “Quando prendi due gol ravvicinati nel finale è davvero dura. Spero che il derby non abbia riflessi sulla gara di stasera. A Empoli i Viola hanno dominato il campo ma non hanno concretizzato al meglio. Con quei 3 punti i gigliati avrebbero una posizione eccellente in classifica. Questa squadra non ha mezze misure, ne vincerà parecchie, ma ne perderà tante. Italiano sta facendo un gran lavoro ma c’è qualcosina che non va. I cambi sono stati tutti negativi, a parte Gonzalez, contro gli azzurri. Se la Fiorentina prende sempre gol alla fine un motivo ci sarà”.

AMRABAT “Non entra mai bene in gara. Il discorso sulla titolarità non ha più il valore che aveva anni fa, oggi le riserve sono fondamentali”.

MERCATO DI GENNAIO “Penso serva un centrocampista nel mercato di gennaio, uno simile a Pobega o Maggiore, di grande dinamismo”.

LEGGI ANCHE: