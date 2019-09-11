Boateng: "Chiesa? È felice. Ribery-Sottil? Siamo simili. Se vinciamo con la Juve mangiamo gratis..."

Queste le parole rilasciate a La Repubblica da Kevin-Prince Boateng: "So quanto è importante Fiorentina-Juventus, se vinciamo questa partita per una settimana mangiamo tutti gratis. So già in quali ri...

Queste le parole rilasciate a La Repubblica da Kevin-Prince Boateng: "So quanto è importante Fiorentina-Juventus, se vinciamo questa partita per una settimana mangiamo tutti gratis. So già in quali ristoranti andare, mi attende anche qualche bistecca alla fiorentina gratis. Chiesa è felice perchè ha capito che resta qua. È giovane e lo capisco, quando ci sono tante voci su di te di grandi club puoi un po' risentirne ma è rimasto qua deve fare bene e farà sicuramente benissimo, vuole giocare l'Europeo. Adesso è tranquillo ma se non lo è lo metto apposto io. Con Ribery e Sottil siamo simili quindi ci capiamo bene. Il francese meritava il Pallone d'Oro. Sottil ha un grande talento ma ha bisogno di tempo".