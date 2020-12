Biraghi: “Per vincere serviva la partita perfetta, e l’abbiamo fatta. Svolta? Vediamo con il Bologna”

Cristiano Biraghi, esterno sinistro della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la vittoria sulla Juventus. Ecco le sue parole:

“Franck per noi è un punto di riferimento, sia in campo che fuori. Uno con la sua esperienza e le sue qualità fa parlare la storia per lui ma la cosa più bella è vedere come si è calato nella realtà di Firenze lui abituato ad altri palcoscenici. L’umiltà che sta mettendo lo rende il campione che conosciamo”.

Se le avessero detto prima che vinceva 3-0 a Torino?

“Eh, 3-0. Sapevamo di fare una buona prestazione, poi a Torino serve sempre la partita perfetta per vincere e stasera l’abbiamo fatta”.

È la svolta?

“Dovremo dirlo solo dalla prossima, se vinceremo contro il Bologna. È la partita da vincere”.

Come ha sfidato Chiesa?

“Lo conosco bene, ha lo strappo da fermo che ti può dar fastidio. Visto che lo conosco so che non gli piace essere attaccato, gli pesa fare la corsa indietro. Come ogni esterno offensivo gli piace attaccare, e ho provato a farlo, alla fine è andata bene. Ha funzionato”.

