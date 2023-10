Biraghi, la caviglia è ancora gonfia, oggi nuovi esami: per ora salta due partite

Oggi ci saranno gli esami strumentali per Cristiano Biraghi, dopo il suo problema alla caviglia. Ieri era ancora tanto gonfia e ciò non comporta belle notizie. Visto la vicinanza di partite, la sua presenza a Cagliari è ormai un’utopia. Da capire quanto starà fuori il capitano della Fiorentina, con Italiano che si ritrova a gestire un’emergenza non indifferente. Per adesso, Biraghi dovrebbe saltare due partite. Lo scrive La Nazione.

