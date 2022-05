Biraghi: “In una stagione in cui siamo tornati a fare le cose seriamente possono capitare alti e bassi”

Cristiano Biraghi ha parlato ai social della Fiorentina a due giorni dalla sfida contro la Juventus decisiva per l’Europa, queste le parole del capitano viola:

“E’ una partita difficile, se siamo tutti insieme cercheremo di andare a prenderci questa vittoria. Abbiamo fatto grandi cose alternato a qualche grande passo, in una stagione in cui siamo tornati a fare sul serio può capitare. Sono cambiate tante cose, giocatori nuovi, cambiata la metodologia, cambiate idee e mentalità con il cambio di allenatore ma la stagione resta molto positiva dove siamo tornati a lottare per qualcosa di importante, vediamo se riusciamo a fare questo regalo alla città

L’umore non è dei migliori, ma adesso c’è poco da dire, ne abbiamo vinte di partite belle, sappiamo come si fa, come sappiamo anche come si perde, cercheremo di far risultato

L’ultima partita si gioca di inerzia, non conta più la stanchezza e i dolori, il clima sarà spettacolare, la partita si gioca da sola. La pressione è stata parte degli scivoloni che abbiamo avuto nell’ultimo periodo, non siamo abituati ma anche contro la Roma avevamo pressione. Sono sicuro che faremo una grande partita

Non sarà una partita come le altre per avversario e importanza, è alla nostra portata, anche se abbiamo sempre perso ma gli episodi ci sono sempre girati a sfavore. Lo stadio è stata una garanzia per noi, siamo tra i primi per punti fatti in casa. Dobbiamo fare la gara perfetta, da chi gioca a chi va in panchina a chi non scende in campo, tutti dobbiamo dare il 110%. Queste partite si preparano da sole. Proveremo a vincere anche per Castrovilli, lui si allena agli stessi nostri orari e lui serve a noi come noi serviamo a lui in questo percorso

Come capitano mi sento di dire che ci sono diversi capitani, è stato facile per noi farlo perché c’erano ragazzi esperti che mi hanno sempre consigliato bene”

