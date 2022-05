Biraghi: “Fiesole meravigliosa. Vogliamo coronare il sogno Europa: il destino è nelle nostre mani”

Capitano Cristian Biraghi è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post-partita di Fiorentina–Roma. Ecco le sue parole: “Bello guardare la Curva Fiesole, sono stati fantastici come sempre. Dobbiamo ringraziarli, coreografia fantastica. Per noi sono importanti: oggi si è visto. Arrivavamo da troppe sconfitte, ci facevano male. Dovevamo reagire ed abbiamo fatto la nostra partita migliore. Cosa c’è in più quest’anno rispetto gli altri anni? È cambiato tanto. Dobbiamo guardare solo il presente, il passato è passato ed il futuro è tutto da vedere. Lunedì avremo un’altra opportunità per andare in Europa: il destino è nelle nostre mani. Vogliamo coronare un sogno a cui inizio anno nessuno ci credeva, nessuno ci sperava: non era questo l’obiettivo iniziale”.

