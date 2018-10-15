BIRAGHI E CHIESA, LA FIORENTINA SI PRENDE LA NAZIONALE. I VOTI DEI QUOTIDIANI SUI VIOLA...

E' stata una nazionale a forti tinte viola quella vista ieri sera in Polonia nella delicata e decisiva sfida. Ecco i voti e i commenti dei maggiori quotidiani italiani verso i due giocatori della Fior...

A cura di Flavio Ognissanti 15 ottobre 2018 14:27

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